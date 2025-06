Maturità 2025 la seconda prova | per il Classico versione dal De amicitia di Cicerone allo Scientifico studi di funzione con citazioni classiche

La seconda prova della Maturità 2025 si apre con sfide stimolanti per studenti di tutto il Paese. Per i Licei classici, un originale esercizio su Cicerone e l’amicizia, mentre per gli Scientifici, studi di funzione e citazioni classiche. Due mondi a confronto, due approcci diversi ma ugualmente impegnativi, pronti a mettere alla prova la preparazione e la passione degli studenti. È il momento di affrontare con determinazione e fiducia questa importante tappa del loro percorso educativo.

Una versione dal De amicitia di Marco Tullio Cicerone, che torna sui banchi dopo sedici anni, è l’ultimo scoglio scritto della Maturità che gli studenti e le studentesse dei Licei classici di tutta Italia devono affrontare. Per i Licei scientifici lo scritto prevede studi di funzione, con tanto di citazione dello stesso Cicerone all’interno di uno dei quesiti. Dalle 8.30 è iniziata la seconda prova dell’Esame di Stato 2025, dopo che il ministero dell’Istruzione e del Merito ha reso pubblico la chiave per aprire i vari plichi telematici. Si tratta dell’ultima prova scritta, dopo la prova di italiano di ieri, e riguarda le discipline caratterizzanti ciascun indirizzo di studio. 🔗 Leggi su Open.online

