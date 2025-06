Maturità 2025 la seconda prova in diretta | tracce di latino al classico e matematica allo scientifico per l'esame di Stato

Il conto alla rovescia per la Maturità 2025 è iniziato: oggi, giovedì 19 giugno, in diretta si svelano le tracce della seconda prova. Alle 8:30, studenti di tutto il paese scopriranno i temi di latino al classico e matematica allo scientifico, pronti a mettere alla prova le loro competenze. Con un tempo a disposizione di 6-8 ore, questa fase rappresenta un passaggio fondamentale per il voto finale. Continua a leggere

Le tracce della seconda prova alla Maturità 2025 in diretta oggi, giovedì 19 giugno: alle ore 8:30 si conosceranno i testi per la versione di latino al classico, il problema di matematica allo scientifico e le altre materie per singolo corso di studi. Gli studenti hanno a disposizione dalle 6 alle 8 ore: il secondo scritto all'Esame di Stato vale 20 punti sul voto finale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Maturità 2025, oggi la seconda prova degli esami: tracce e ultime news - Oggi, per oltre 524mila studenti italiani, è il grande giorno della seconda prova degli esami di maturità 2025.

