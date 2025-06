Maturità 2025 la seconda prova all’Artistico | il tema della cura con il testo di Battiato LE FOTO

Sei pronto a mettere in mostra la tua creatività e sensibilità? La seconda prova dell’Artistico 2025 ti sfida a esplorare il tema della "cura" attraverso un prodotto audiovisivo di 60 secondi, ispirandoti al testo di Battiato e alle immagini di Picasso, Rivera, Erwitt e Scalia. Un’occasione unica per raccontare con arte e passione ciò che la cura rappresenta per te, tra emozioni, immagini e musica. È il momento di far emergere il tuo talento e interpretare questo tema così profondo e attuale.

È sul tema della “ cura ” la prova scelta per le discipline audiovisive e multimediali dell’artistico. Il testo proposto è quello della famosa canzone “La cura” di Franco Battiato e le immagini contengono Picasso, Diego Rivera, Elliot Erwitt e delle immagini di Sandro Scalia su Palermo. Ai ragazzi è chiesto di produrre un prodotto audiovisivo da 60 secondi sulla cura. ‹ › 1 5 seconda prova artistico 1. ‹ › 2 5 seconda prova artistico 2. ‹ › 3 5 seconda prova artistico 3. ‹ › 4 5 seconda prova artistico 4. ‹ › 5 5 seconda prova artistico 5. L'articolo Maturità 2025, la seconda prova all’Artistico: il tema della “cura” con il testo di Battiato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Maturità 2025, la seconda prova all’Artistico: il tema della “cura” con il testo di Battiato. LE FOTO

In questa notizia si parla di: cura - prova - artistico - tema

Secondo voi questo allestimento a tema Stitch supera i 90€? Spesso ci si sorprende nel vedere quanta cura e originalità si possono avere anche con budget contenuti. Guarda il reel e prova a indovinare! Scrivici nei commenti quanto avresti speso tu… e Vai su Facebook

DIRETTA | Maturità 2025, seconda prova: tutti gli aggiornamenti in tempo reale; Maturità 2025, ecco le tracce della seconda prova; Maturità 2025, prima prova: Pasolini, Tomasi di Lampedusa, Borsellino, rispetto parola dell'anno, indignazione motore dei social. TUTTE LE TRACCE [SCARICA PDF].

Maturità 2022, il tema artistico-letterario: Oliver Sacks e la musicofilia - tema è quello della musica e della musicofilia. informazione.it scrive

Maturità 2022, il tema artistico-letterario: Oliver Sacks e la musicofilia - letterario della tipologia B Il tema argomentativo fa capo alla tipologia B e può toccare diversi argomenti, da quello artistico- Secondo fanpage.it