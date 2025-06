Maturità 2025 il figlio di Telmo Pievani sceglie il testo del padre | Nessuna incertezza

Tra le tante scelte per la prima prova di maturità 2025, il figlio di Telmo Pievani ha deciso di seguire le orme del padre, scegliendo proprio il suo testo tra le tracce proposte dal Ministero dell’Istruzione. Una sorpresa che ha lasciato il divulgatore senza parole, dimostrando come le passioni e le influenze familiari possano sorprendere anche i più preparati. Pievani era convinto che suo figlio avrebbe optato per un’altra traccia, invece il ragazzo si è trovato...

Tra le tracce scelte dal ministero dell’Istruzione per la prima prova di maturità di quest’anno, è stato selezionato anche un testo di Telmo Pievani, filosofo della scienza. Il divulgatore non solo non se l’aspettava ma ammette, con una punta di imbarazzo, che anche suo figlio, che sta affrontando l’esame quest’anno, “ ha scelto il mio testo “. Pievani era convinto che il figlio optasse per un’altra traccia, invece il ragazzo si è trovato davanti le parole del padre e le ha scelte, forse abituato a sentir parlare dell’argomento in casa. Il testo di Pievani si intitola “ Un quarto d’era (geologica) di celebrità” ed è tratto da una rubrica che il filosofo teneva sulla rivista “ Sotto il Vulcano “, un’esperienza editoriale durata giusto un paio d’anni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Maturità 2025, il figlio di Telmo Pievani sceglie il testo del padre: “Nessuna incertezza”

