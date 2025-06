Maturità 2025 Frassinetti esalta le tracce | Cicerone e Battiato un ponte tra classici e modernità per parlare ai giovani di amore e amicizia

La maturità 2025 ha dimostrato di saper unire passato e presente, valorizzando tracce che parlano ai giovani attraverso il dialogo tra epoche diverse. Paola Frassinetti, sottosegretario all'Istruzione, ha elogiato le scelte degli autori, come Cicerone e Battiato, capaci di affrontare temi universali come amore e amicizia. Un esempio di come la cultura possa essere ponte tra classici e modernità, avvicinando le nuove generazioni a un patrimonio ricco e coinvolgente.

Maturità 2025, il messaggio di Frassinetti: “Affrontate la maturità con serenità, i docenti vi conoscono” - Maturità 2025: un momento cruciale che segna il passo verso il futuro degli studenti italiani. Alla vigilia della prima prova scritta, la sottosegretaria all’Istruzione, Paola Frassinetti, lancia un messaggio di fiducia e serenità a oltre 524mila candidati, sottolineando il legame di conoscenza e sostegno con i docenti.

