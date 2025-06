Maturità 2025 | ecco le tracce della seconda prova

Il secondo giorno di maturità 2025 si apre con un momento di grande tensione e attesa per oltre 524mila studenti italiani. Dopo il tema di italiano, i maturandi affrontano la prova di indirizzo, un banco di prova che mette alla prova competenze e preparazione. Alle 8:30, la campanella ha segnato l’inizio di questa sfida cruciale, che promette di rivelare il talento e la determinazione di ciascuno. La prova è appena iniziata, e il futuro si scrive ora.

Secondo giorno cruciale per oltre 524mila maturandi italiani, impegnati oggi (19 giugno) nella seconda prova scritta dell'esame di Stato 2025. Dopo il tema d'italiano, i candidati affrontano quella che è forse la prova più temuta: il compito che verifica le competenze nella materia d'indirizzo, con tracce predisposte direttamente dal Ministero dell'Istruzione. Alle 8,30 è suonata la campanella che ha dato ufficialmente il via alla prova, la cui durata varia a seconda del percorso scolastico: da un minimo di quattro fino a sei ore per gli indirizzi tecnici e professionali. Al liceo classico, gli studenti si sono confrontati con un brano tratto dal Laelius de amicitia di Cicerone, un dialogo filosofico risalente al 44 a.