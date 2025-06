Maturità 2025 Cicerone pigliatutto alla seconda prova | versione al classico e citazione allo scientifico

L’esame di maturità 2025 sta entrando nel vivo, con oltre 524.000 studenti pronti a sfidarsi tra brani classici e problemi scientifici. Per il liceo classico, Cicerone torna protagonista con un brano dal De amicitia, rivelando la sua eterna attualità, mentre gli studenti dello scientifico si confrontano con una funzione e una citazione di Cartesio che invita a riflettere. La sfida è aperta: quale sarà l’elemento che farà la differenza?

È iniziata la seconda prova dell’esame di maturità 2025, cui sono chiamati 524.415 studenti. Per la versione di latino del liceo classico è un brano tratto dal De amicitia di Cicerone, autore che mancava da 16 anni, ma che resta comunque il più proposto del dopoguerra. Per quanto riguarda il liceo scientifico, tra i problemi c’è lo studio di una funzione, corredato da una citazione di Cartesio: «La ragione non è nulla senza l’immaginazione». Ma anche in questo indirizzo è presente Cicerone, con una citazione dal De divinatione. Proposta anche una citazione attribuita a Platone: «La bellezza è mescolare, in giuste proporzioni, il finito e l’infinito». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it