Maturità 2025 Cicerone e le funzioni di Cartesio e Boccioni | le tracce della seconda prova

Dopo aver affrontato con determinazione il primo step della maturità, gli studenti si preparano ora alla seconda prova, un banco di prova cruciale per mostrare le proprie competenze. Tra ciceroni, funzioni di Cartesio e Boccioni, ogni traccia rappresenta un’opportunità unica di esprimersi e brillare. È il momento di concentrarsi e dare il massimo, poiché l’ultima sfida scritta è alle porte e il percorso verso la laurea si avvicina sempre di più.

Secondo giorno in classe per quanto riguarda gli studenti. Archiviata la prova di italiano, i maturandi sono chiamati ad affrontare l'ultimo esame di scritto La campanella è suonata alle 8:30. Archiviato il tema di italiano, i maturandi si sono ritrovati ancora una volta dietro i banchi per la seconda prova. Ultimo appuntamento con lo scritto prima di qualche giorno di riposo e poi ripartire da settimana prossima con l'orale, ostacolo finale prima della maturità. Ricordiamo che la seconda è tematica e differente da scuola a scuola.