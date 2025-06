Maturità 2025 Cartesio Platone e un accenno d’arte nella seconda prova di matematica allo Scientifico

Per la Maturità 2025, gli studenti del Liceo Scientifico si preparano a confrontarsi con una prova di matematica che unisce filosofia e arte. La traccia, ricca di citazioni di Cartesio e Platone, invita a riflettere sul rapporto tra ragione, immaginazione e bellezza, stimolando un approccio multidisciplinare e creativo. Un’opportunità unica per dimostrare quanto le discipline siano intrecciate nel mondo reale e nella cultura classica.

