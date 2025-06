Maturità 2025 al Classico il De amicitia di Cicerone e allo Scientifico le funzioni per la seconda prova

Mancano ormai poche settimane all’esame di maturità 2025, un momento cruciale per i giovani italiani. Quest’anno, gli studenti si preparano a mettere alla prova le proprie conoscenze con prove scritte impegnative: il latino sul De Amicitia di Cicerone per il classico e le funzioni matematiche per la seconda prova degli istituti scientifici. Un vero banco di prova che richiede concentrazione, preparazione e determinazione, poiché il futuro inizia proprio da qui.

Seconda prova scritta per i 7.071 i ragazzi impegnati nell'esame di maturità in Umbria. Gli studenti affronteranno lo scritto sulla materia di indirizzo (latino per il classico, matematica per lo scientifico, scienze umane per l'omonimo liceo, lingua per il linguistico, inglese per gli Istituti.