Maturando parcheggia sulle strisce blu e lascia un biglietto ai vigili | Vi prego ho l’esame Ma viene multato

storia mette in luce quanto possa essere difficile gestire lo stress dell’esame di maturità, soprattutto quando il tempo stringe e le regole sembrano inesorabili. In un contesto così delicato, ogni decisione assume un peso particolare, ricordandoci l’importanza di rispettare le norme anche nelle situazioni più tese. La sua esperienza ci invita a riflettere sull’equilibrio tra tutela delle regole e comprensione umana.

Ha girato per venti minuti e poi ha deciso di parcheggiare sulla strisce blu senza pagare. È successo mercoledì mattina, a Roma, in zona San Paolo, ad un maturando in ritardo per la prima prova della maturità. Il giovane ha deciso di lasciare sul cruscotto un biglietto per la polizia locale: “Vi prego, ho la maturità, ho girato per 20 minuti “. Una strategia che non ha intenerito gli agenti, visto che al suo ritorno ha trovato la multa. La sua storia è stata ripresa da Il Messaggero, grazie alla segnalazione di un passante che ha notato il bigliettino. L'articolo Maturando parcheggia sulle strisce blu e lascia un biglietto ai vigili: “Vi prego, ho l’esame”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Maturando parcheggia sulle strisce blu e lascia un biglietto ai vigili: “Vi prego, ho l’esame”. Ma viene multato

