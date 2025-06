Matrimonio Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Venezia | quanto costa

Venezia si sta preparando a ospitare uno degli eventi più esclusivi e chiacchierati dell’anno: il matrimonio tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez. Tra yacht sfavillanti, hotel di lusso e misure di sicurezza da record, la città sembra diventare il palcoscenico di un vero e proprio kolossal. Ma quanto può costare un matrimonio così glamour e blindato? Esploriamo insieme i possibili investimenti dietro a questa favola veneziana.

Venezia si prepara a diventare il palcoscenico di uno degli eventi più discussi (e blindati ) dell’anno: il matrimonio tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez. Tra proteste, yacht da sogno, hotel a sette stelle e un dispiego di sicurezza senza precedenti, la laguna si trasforma per accogliere un matrimonio che ha già il sapore del kolossal. Ma la domanda che tutti si fanno è una sola: quanto costa davvero tutto questo? Quanto costa il matrimonio Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Venezia. La risposta breve? Oltre 16 milioni di dollari, stando alle stime più attendibili. E se alcuni tabloid avevano parlato di cifre fino a 500 milioni – prontamente smentite dal diretto interessato – la realtà è comunque fatta di cifre da capogiro. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Matrimonio Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Venezia: quanto costa

Il matrimonio tra Jeff Bezos e Lauren Sánchez a Venezia sta facendo scalpore: tre giorni di festeggiamenti con yacht di lusso, hotel esclusivi e un investimento di circa dieci milioni di euro, suscitando proteste di ambientalisti e cittadini preoccupati per l'impatto ambientale.

