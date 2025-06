Matematica l’Italia è ultima al mondo | il nostro Paese detiene il record negativo del divario più ampio tra maschi e femmine più grave tra tutti i Paesi più industrializzati

In un mondo che avanza a passi da gigante, il divario di genere in matematica tra uomini e donne in Italia resta un ostacolo enorme. Una ricerca pubblicata su Nature rivela che il nostro Paese detiene il triste record di disparità più ampia tra i sessi tra tutti i paesi industrializzati, evidenziando una sfida urgente e fondamentale per il futuro del nostro sistema educativo e sociale. È ora di cambiare rotta.

Una ricerca pubblicata l'11 giugno su Nature, una delle riviste scientifiche più prestigiose al mondo, ha analizzato con precisione millimetrica come nasce il divario di genere in matematica. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: matematica - mondo - divario - italia

Solo il 20% della forza lavoro STEM (con formazione specifica in Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) in Italia è femminile. Stereotipi culturali, barriere invisibili, mancanza di modelli: servono strategie mirate e inclusive per colmare il divario. Grazi Vai su Facebook

Matematica, il dramma italiano: quattro mesi di scuola bastano per creare il divario di genere tra ragazzi e ragazze più grave d'Europa; Divari di apprendimento a scuola, al Sud studenti indietro 2 anni; Matematica, solo il 7% degli studenti alle elementari ha un livello avanzato. Il divario Nord-Sud e maschi-femmine.

Matematica e scienze, Italia paese dei divari: i maschi superano le femmine e il Nord batte il Sud - anche se leggermente più contenuta che per la matematica in Italia si allarga nel post- Da rainews.it

Matematica, solo il 7% degli studenti alle elementari ha un livello avanzato. Il divario tra Nord e Sud e maschi e femmine - L'Italia è fra i paesi in cui c'è un divario di risultati tra maschi e femmine in matematica e scienze tra i più alti al mondo a favore dei maschi: in quarta elementare si aggira intorno ai 22 ... msn.com scrive