Massini ' pagina Teatro Toscana gravissima sono schifato'

Nell'eco di un’accusa così forte e appassionata, si apre una finestra sulla crisi che scuote il teatro toscano. Massini, voce autorevole e sincera, denuncia una situazione gravissima, denunciando personalismi e ingiustizie che minacciano l’intera comunità teatrale. È il momento di riflettere profondamente sul valore dell’arte e della cultura, e su come possiamo ripartire, con obiettività e rispetto reciproco, per salvaguardare il nostro patrimonio teatrale.

"Una pagina gravissima, senza precedenti nella storia del teatro italiano. Una pagina che mi vede schifato, lo dico, fino agli urti di vomito. Evidentemente ogni oggettività è tramontata, il personalismo trionfa, e con essi il buon senso del capire la farsa di questa sparatoria da saloon ingaggiata da mesi contro di me, contro il nostro teatro e contro la gente". È quanto afferma, in un post su Facebook, il direttore artistico del Teatro della Toscana Stefano Massini a proposito del declassamento della Fondazione. "Domattina a Firenze in piazza della Signoria", sull'arengario di Palazzo Vecchio, "presenteremo comunque la stagione 20252026 di un teatro straordinario che non merita tutto ciò - ha aggiunto -.