Massimiliano Mosera l' imprenditore morto sulla superstrada mentre tornava a casa con la moto | FOTO

Tragedia sulla superstrada: Massimiliano Mosera, imprenditore di 54 anni originario di Roma e residente a Trevi, perde la vita in un incidente mentre tornava a casa in moto. Un tragico fatto che ha scosso la comunità e sollevato domande sulla sicurezza stradale. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo, ricordandoci quanto la vita possa essere fragile e imprevedibile.

Massimiliano Mosera aveva 54 anni ed era originario di Roma, anche se viveva a Trevi in provincia di Perugia. Nel primo pomeriggio di gioved√¨ 19 giugno √® morto in un tragico incidente con la moto sulla superstrada a Vasanello. Viaggiava da solo in direzione di Orte, presumibilmente per rientrare. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it