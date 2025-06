Massara torna alla Roma primo colpo dal Milan | scelta fatta

Massara torna alla Roma, segnando un nuovo capitolo nel suo percorso professionale. Dopo aver lasciato il Milan, dove ha contribuito con successo a ottenere uno Scudetto e una semifinale di Champions, il DS torinese è pronto a rilanciare i giallorossi. La sua esperienza e visione strategica saranno fondamentali per il club, specialmente ora che si avvicina la chiusura del colpo di mercato più atteso: il ritorno dell’ex milanista. Massara...

Il neo Ds giallorosso dovrebbe chiudere per il calciatore portato in rossonero qualche stagione fa Massara torna alla Roma. Come scritto da Calciomercato.it, sarà lui a sostituire il francese Ghisolfi. Il Ds torinese è reduce dall’infelice esperienza al Rennes, seguita da quella positiva al Milan in tandem con Paolo Maldini: in rossonero uno Scudetto e una semifinale di Champions. Per il 56enne si tratta del quarto ritorno a Trigoria. (LaPresse) – Calciomercato.it Massara dovrà muoversi in fretta sul mercato, per cercare di accontentare Gasperini ma anche la proprietà, ossia i Friedkin. 🔗 Leggi su Calciomercato.it