Massara Roma ora è ufficiale | è il nuovo Direttore Sportivo del club giallorosso Era accostato anche alla Juve i motivi dietro al mancato arrivo

La Roma ha ufficializzato l’arrivo di Frederic Massara come nuovo Direttore Sportivo, un colpo di scena che ha sorpreso tutti. Accostato anche alla Juventus, il suo mancato approdo in bianconero nasconde motivi strategici e di visione a lungo termine. Con un passato di successo al Milan, Massara torna protagonista nel calcio italiano, portando con sé esperienza e ambizione. Ma cosa ha determinato questa scelta e quali saranno le sue prossime mosse?

Massara Roma, è ufficiale: è lui il nuovo Direttore Sportivo del club giallorosso. Lo voleva anche la Juve, i motivi dietro al mancato arrivo. Attraverso il proprio sito ufficiale, la Roma ha ufficializzato l'arrivo di Frederic Massara come nuovo Direttore sportivo del club. Di seguito riportato il comunicato dei giallorossi, con l'ex Milan che torna così in pista dopo la fine dell'esperienza in rossonero. COMUNICATO UFFICIALE DELLA ROMA – «L'AS Roma è lieta di annunciare la nomina di Frederic Massara come nuovo Direttore Sportivo del Club. Per Massara si tratta di un ritorno a Trigoria, dove in passato ha già contribuito con professionalità e competenza allo sviluppo sportivo della Roma in una fase cruciale della storia recente della Società.