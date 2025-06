Massara è il nuovo direttore sportivo dell' AS Roma

L’attesa è finita: Frederic Massara diventa il nuovo direttore sportivo dell’AS Roma, portando con sé esperienza e determinazione per rilanciare il club. Dopo aver lasciato il Milan, il dirigente assume il timone in un momento cruciale, prontissimo a plasmare il futuro giallorosso. L’AS Roma è lieta di annunciare la nomina di Frederic Massara come nuovo...

Come anticipato, Frederic Massara è il nuovo direttore sportivo della Roma. Il dirigente ex Milan fra le altre prende il posto di Ghisolfi che lascia i giallorossi dopo appena una stagione. Questo il comunicato del club: "L'AS Roma è lieta di annunciare la nomina di Frederic Massara come nuovo.

Finisce l'avventura di Massara al Rennes: risoluzione consensuale per l'ex Milan e Roma - Frederic Massara conclude la sua avventura al Rennes, dopo un anno di lavoro. L'ex dirigente di Milan e Roma ha raggiunto una risoluzione consensuale con il club francese, portando a grosse novità nel panorama calcistico.

Roma, ufficiale il ritorno di Massara come direttore sportivo - Nuovo tassello in casa Roma dopo l’annuncio e la presentazione del nuovo allenatore, Giampiero Gasperini, la società giallorossa ha annunciato “la nomina di Frederic Massara come nuovo Direttore Sport ... Si legge su msn.com

Ora è ufficiale: Massara torna alla Roma, l’annuncio del club sul direttore sportivo - it degli scorsi giorni è ora ufficiale: Massara torna alla Roma ed è il nuovo direttore sportivo. Secondo calciomercato.it