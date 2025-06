Maserà debutto in grande stile per il nuovo showroom Hyundai targato Ferri Auto

metri quadri che esalta la passione e l’innovazione del marchio. Con un design all’avanguardia e servizi di eccellenza, questa apertura segna un nuovo capitolo nel mondo Hyundai, rafforzando la presenza della famiglia Sina nel panorama automobilistico italiano. Un risultato che premia anni di dedizione e visione a lungo termine, confermando Ferri Auto come punto di riferimento nel settore.

C'è chi taglia nastri con forbici d'argento e chi apre concessionarie con una visione lunga decenni. La famiglia Sina rientra decisamente nella seconda categoria. Ieri pomeriggio, a Maserà di Padova, è stato ufficialmente inaugurato il nuovo showroom Hyundai di Ferri Auto, un gioiello da 3.000.

