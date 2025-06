Martina Franca accusa | cocaina nella leva del cambio e nella macchina da cucire un arresto e una denuncia Carabinieri

Martina Franca si trova al centro di un’operazione contro il traffico di droga: i Carabinieri hanno arrestato un 31enne con accuse pesanti, trovando cocaina nella leva del cambio della sua auto e in una macchina da cucire. Un blitz che conferma l'impegno delle forze dell'ordine nella lotta alla criminalità, rafforzando la sicurezza della comunità. La lotta allo spaccio non si ferma, e questa vicenda ne è la prova concreta.

Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: La scorsa serata, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Martina Franca hanno portato a termine un'importante operazione finalizzata al contrasto del traffico illecito di sostanze stupefacenti, che ha portato all'arresto di un 31enne, presunto responsabile di detenzione di cocaina con finalità di spaccio. L'attività di controllo si è concentrata in alcune aree del centro abitato di Martina Franca, note per essere frequentate da persone dedite al consumo di sostanze stupefacenti. Durante un mirato servizio di osservazione e pedinamento, i militari dell'Arma hanno notato un uomo a bordo di un'autovettura scura.

