Martina Carbonaro la lettera del killer Alessio Tucci a Papa Leone XIV | Chiedo perdono la madre della vittima | Spero non risponda

In un gesto che commuove e al tempo stesso scuote, Alessio Tucci, il giovane condannato per il tragico omicidio di Martina Carbonaro, ha affidato una lettera di perdono e richiesta di pace al Papa Leone XIV, attraverso un parroco volontario. La madre della vittima, sperando in un gesto di umanitĂ e redenzione, aspetta con ansia una risposta che potrebbe aprire un nuovo capitolo di riflessione e speranza.

Il giovane ha affidato la missiva a un parroco impegnato in attività di volontariato presso l'istituto penitenziario in cui è recluso Alessio Tucci, il killer 19enne reo confesso dell'ex fidanzata Martina Carbonaro (attualmente detenuto in carcere per l'omicidio della 14enne ad Afragola).

