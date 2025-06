Marquez stuzzica Bagnaia | L’avversario principale è Alex

In vista del prestigioso Gran Premio del Mugello, Marc Marquez non ha perso l’occasione di lanciare una stilettata a Bagnaia, svelando con un sorriso che, se dovesse battere il rivale, il vero avversario resta il suo fratello Alex. Un passo che aggiunge pepe alla sfida e accende ancora di più l’attesa per il prossimo emozionante duello. La corsa è aperta e le sorprese sono dietro l’angolo.

Durante la conferenza stampa in vista del Mugello, Marquez non ha rinunciato a stuzzicare Bagnaia: "Se lo battessi al Mugello non sarebbe una sentenza definitiva, perché al momento l'avversario principale è mio fratello Alex".

Gp di Francia: Zarco trionfa a Le Mans, Marquez secondo, Bagnaia in crisi - Il Gran Premio di Francia ha regalato emozioni contrastanti, con un meteo capriccioso che ha stravolto le strategie.

Dopo la vittoria di Marc Marquez nella Sprint, tutti si aspettano che oggi si ripeta nel Gran Premio. L'avversario principale per tutti sarà il consumo gomme, Bezzecchi sogna un'altra rimonta con l'Aprilia, Bagnaia vuole salvare il weekend Vai su Facebook

