Marquez e la domanda su Rossi | la reazione degli altri piloti

Durante una conferenza stampa, un giornalista ha chiesto a Marc Marquez quanto sia importante eguagliare Valentino Rossi con il numero di titoli. La domanda ha acceso un sorriso tra i colleghi, che hanno preso con filosofia l’osservazione, sottolineando lo spirito sportivo e la sana competizione. Una scena che, tra battute e sottomissioni, mette in luce il grande rispetto e la camaraderie nel paddock.

"Marc tu sei in grande forma, gli altri non altrettanto.". Nel porre la domanda a Marc Marquez sull'importanza dell'eguagliare Valentino Rossi come numero di titoli, un giornalista ha scatenato la simpatica reazione degli altri piloti che hanno preso con filosofia l'affermazione del cronista. 🔗 Leggi su Gazzetta.it