Marise Wipani Kanae in Xena | Principessa Guerriera è morta a 61 anni

L'attrice Marise Wipani, famosa per i suoi ruoli in progetti televisivi come la serie dedicata alle avventure di Xena, è morta il 6 giugno. Marise Wipani, tra le star della serie Xena: principessa guerriera, è morta il 6 giugno 2025, nel giorno del suo 61esimo compleanno. Il triste annuncio, compiuto via social tramite la pagina ufficiale Facebook dell'attrice, non riporta le cause del decesso. L'addio all'attrice Il post dichiara che Marise Wipani è morta "circondata dalla famiglia e dagli amici". Il comunicato riporta anche una citazione del film A spasso con Daisy: "Voleva solo dire: 'Ho lasciato questa vita mortale'. 🔗 Leggi su Movieplayer.it