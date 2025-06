Mario Biondi pronto ad esibirsi davanti al tempio della Concordia | Questo territorio merita supporto e sostegno

Tempio della Concordia, un simbolo di storia e bellezza che si anima con la magia della musica. Mario Biondi è pronto ad incantare il pubblico in un evento imperdibile, simbolo di sostegno e valorizzazione di questo territorio unico. Con un concerto già sold out, l’attesa cresce: un’occasione speciale per vivere un’esperienza indimenticabile e celebrare la cultura in una cornice mozzafiato. Non perdere questa opportunità, perché un momento così non si ripete facilmente.

Un concerto dal "tutto esaurito" preannunciato. D'altronde i posti disponibili non sono tantissimi (600 circa) e l'ingresso è gratuito con prenotazione on line dei biglietti-invito che sono stati polverizzati in pochi minuti. Sabato 21 giugno Mario Biondi si esibirà ad Agrigento, davanti al. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Mario Biondi pronto ad esibirsi davanti al tempio della Concordia: "Questo territorio merita supporto e sostegno"

In questa notizia si parla di: mario - biondi - davanti - pronto

Mario Biondi in concerto ad Agrigento: canterà ai piedi del tempio della Concordia per la Festa della musica - La “Festa della musica” è una celebrazione musicale che coinvolge 320 città in tutta Italia, comprese tutte le regioni e Agrigento.

TUTTO PRONTO PER LA IV BIENNALE DI SENIGALLIA – I 200 anni dalla scoperta della fotografia. In occasione della sua quarta edizione, la Biennale di Senigallia celebra i 200 anni dalla scoperta della fotografia. Dal 19 al 22 giugno 2025, la città diventerà i Vai su Facebook

Mario Biondi pronto ad esibirsi davanti al tempio della Concordia: Questo territorio merita supporto e sostegno; Mario Biondi: «Ho 9 figli da quattro donne diverse (e forse arriverà il decimo), ma il 16 settembre mi sono sposato per la prima volta»; E’ già countdown per il Capodanno a Catania: palco pronto per Mario Biondi, Tananai e dj set.

Mario Biondi: «Ho 9 figli da quattro donne diverse (e forse arriverà il decimo), ma il 16 settembre mi sono sposato per la prima volta» - Mario Biondi, a 52 anni, ha detto sì per la prima volta, con la mamma degli ultimi due e da metà novembre è pronto a ripartire in tour. Secondo ilgazzettino.it

Mario Biondi: «Ho 9 figli da quattro donne diverse (e forse arriverà il decimo), ma il 16 settembre mi sono sposato per la prima volta» - Mario Biondi, a 52 anni, ha detto sì per la prima volta, con la mamma degli ultimi due e da metà novembre è pronto a ripartire in tour. Da ilmessaggero.it