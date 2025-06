Mario Adinolfi dimagrito | quanti chili ha perso a L’Isola? Ecco quanto pesa oggi

Mario Adinolfi, noto per le sue opinioni taglienti, sta facendo parlare di sé anche per un sorprendente cambiamento fisico. A L’Isola dei Famosi, il giornalista e politico ha perso oltre 70 chili, passando da 221 kg a una nuova, incredibile cifra. La sua trasformazione è diventata un esempio di determinazione e forza di volontà. Ma quanti chili ha perso esattamente? Scopriamolo insieme, perché questa è una storia che merita di essere raccontata fino in fondo.

Mario Adinolfi ha sempre fatto parlare di sé per le sue opinioni taglienti, ma questa volta a catalizzare l'attenzione non sono state le sue dichiarazioni, bensì il suo corpo. A L'Isola dei Famosi, il giornalista e politico è diventato protagonista di un cambiamento visibile e, per certi versi, sorprendente. Partito per l'Honduras con un peso di ben 221 kg, oggi – dopo quarantatré giorni di avventure, prove e razioni minime – ha superato un traguardo che non raggiungeva da anni. Una trasformazione che ha acceso i riflettori su una figura spesso discussa, ma che ora, per la prima volta, si è mostrata vulnerabile, autentica e, in qualche modo, umana.