Marino dice tutto su Massara e Vlahovic-Milan | È la soluzione ideale | ESCLUSIVO

Pierpaolo Marino, ex dirigente di Napoli e Atalanta, svela i suoi segreti su Massara, Vlahovic e il Milan, offrendo una visione esclusiva sulla strategia vincente del calcio italiano. Con un occhio attento alle recenti mosse di mercato, Marino analizza la soluzione ideale per rinforzare i rossoneri e rilanciare le ambizioni della squadra. Scopriamo insieme cosa rende questa estate calciomercato così decisiva...

L’ex dirigente di Napoli e Atalanta è intervenuto a TIAMOCALCIOMERCATO, programma in onda sul canale Youtube di Calciomercato.it. Le sue parole L’anticipazione di CM.IT è diventata ufficiale: Frederic Massara è tornato alla Roma ed è il nuovo direttore sportivo del club giallorosso. Marino non ha dubbi e poi annuncia: “Calhanoglu? Mi fido di Marotta” – Calciomercato.it Pierpaolo Marino, intervistato in esclusiva sul canale Youtube di Calciomercato.it, si è complimentato con la Roma per il ritorno di Massara. “Voi conoscete il mio rapporto con Massara, mi reputo un po’ un suo mentore insieme a Galeone. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Marino dice tutto su Massara e Vlahovic-Milan: “È la soluzione ideale” | ESCLUSIVO

