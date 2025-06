Marina di Gioiosa Ionica Femia sui tributi | Nessuna nuova cartella senza controllo

...consiglio comunale, vogliamo garantire trasparenza e correttezza nel rapporto con i cittadini. Per questo motivo, nessuna nuova cartella verrà notificata senza un’attenta verifica e senza aver effettuato controlli approfonditi. La priorità è tutelare gli interessi dei residenti, assicurando che ogni operazione sia chiara e conforme alle norme. Rassicuriamo la comunità: nessuna sorpresa, solo impegno e trasparenza nel rispetto delle regole e dei cittadini di Marina di Gioiosa Ionica.

Il sindaco Rocco Femia interviene per chiarire la linea adottata in merito alle cartelle esattoriali e all'operato dell'ufficio tributi del Comune di Marina di Gioiosa Ionica. "Come preannunciato - afferma il primo cittadino - in campagna elettorale e subito confermato nella prima seduta di. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it