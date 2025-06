Maria De Filippi e l'amore per il suo cavallo | L'ha aiutata a superare il vuoto lasciato da Maurizio Costanzo

Maria De Filippi, icona della televisione italiana, ha trovato conforto nel suo amato cavallo Oversea, simbolo di rinascita e speranza. In un momento di grande dolore per la perdita di Maurizio Costanzo, il suo amore per gli animali e il contatto con la natura le hanno regalato momenti di pace e serenità. Una passione che non solo cura l’anima, ma anche rafforza il suo coraggio di ripartire. Continua a leggere per scoprire come questa storia toccante si intreccia con il suo percorso di vita.

Maria De Filippi è stata paparazzata dai fotografi di Gente mentre in sella al suo cavallo Oversea, si gode qualche ora di relax al maneggio. Il settimanale racconta che la conduttrice ha comprato il cavallo dopo la morte di Maurizio Costanzo: "L'ha aiutata a superare il grande vuoto lasciato dalla morte del marito". 🔗 Leggi su Fanpage.it

