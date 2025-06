Marelli attivato il Chapter 11 | cresce la preoccupazione per gli stabilimenti italiani

La notizia dell'attivazione del Chapter 11 da parte di Marelli scuote il panorama industriale italiano, sollevando crescenti preoccupazioni per il futuro degli stabilimenti nazionali. Con oltre 6.000 lavoratori coinvolti e un importante sito a Bologna, questa mossa mette in discussione la stabilità dell’intera filiera automotive italiana. La domanda ora è: quali saranno le prossime mosse per tutelare i posti di lavoro e preservare il made in Italy?

Preoccupazione crescente attorno alla vertenza Marelli, uno dei principali produttori italiani di componentistica per l'automotive, con oltre 6.000 lavoratori in Italia e più di 500 occupati nello stabilimento bolognese di via del Timavo. La società ha avviato la procedura di Chapter 11 negli.

