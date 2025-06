Marcia silenziosa nel centro della città | cittadini in piazza per la pace a Gaza

In un mondo spesso dominato dal rumore e dalla confusione, la marcia silenziosa nel cuore di Ostuni si trasforma in un gesto di profonda riflessione e solidarietà. Cittadini uniti in piazza per chiedere pace a Gaza, scegliendo il silenzio come strumento potente di protesta. Venerdì 20 giugno alle 19:00, l’intera comunità si riunisce per far sentire la propria voce senza parole, dimostrando che a volte il silenzio è il modo più forte per chiedere giustizia e speranza.

OSTUNI - Il silenzio come forma di protesta e riflessione. È questa la scelta del Forum della Società civile di Ostuni che ha organizzato per venerdì 20 giugno una manifestazione silenziosa dal titolo "Silenzio per Gaza e contro tutte le guerre". L'iniziativa, che prenderà il via alle 19:00 dalla.

