Marchionna | Eventi da luglio a settembre Pd | Si restituisca dignità alla città

momento clou per riscoprire le bellezze della nostra città e rivitalizzare la comunità. Brindisi si prepara a vivere un’estate all’insegna di cultura, musica e condivisione, restituendo dignità e vitalità al nostro territorio. La programmazione, ancora in fase di definizione, promette di coinvolgere residenti e visitatori in un'esperienza unica. Rimaniamo sintonizzati: l’estate brindisina sta per diventare protagonista!

BRINDISI - La prossima settimana sarà presentato il calendario degli eventi estivi del Comune di Brindisi. Lo annuncia il sindaco Giuseppe Marchionna, attraverso una nota in cui aggiunge che gli eventi si svolgeranno da luglio a settembre. “Proprio settembre – dichiara il primo cittadino – è il. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Marchionna: "Eventi da luglio a settembre". Pd: "Si restituisca dignità alla città"

In questa notizia si parla di: eventi - settembre - marchionna - luglio

Sere d'estate: 60 eventi animano la città da maggio a settembre - Da maggio a settembre, la città di Castel Bolognese si anima con oltre 60 eventi estivi. Dopo il successo delle precedenti edizioni, torna per il sedicesimo anno “Sere d’estate”, una rassegna promossa dall’assessorato alla Cultura e sostenuta da sponsor locali, che continua a valorizzare il territorio e a offrire momenti di musica, cultura e socialità per tutta la comunità.

APPUNTAMENTO 20 GIUGNO ORE 18:30 Un nuovo appuntamento della stagione culturale estiva Chiostro D'Estate con la presentazione del libro I FIGLI DELLA MONTECATINI di GIUSEPPE MARCHIONNA presso il Chiostro della Casa di Quartiere dell' Vai su Facebook

Marchionna: Eventi da luglio a settembre. Pd: Si restituisca dignità alla città; Eventi estivi, Marchionna: «Calendario la prossima settimana»; Annullato il Negroamaro Wine Festival di luglio: «Ma a settembre faremo una Festa dell’uva».

Marchionna: "Eventi da luglio a settembre". Pd: "Si restituisca dignità alla città" - Il sindaco annuncia che la prossima settimana sarà presentata la programmazione estiva. Si legge su brindisireport.it

Niente eventi estivi a Brindisi? Marchionna: «Qui ci pensa il mare» e scoppia la polemica - noi concentriamo le nostre attività a giugno e a settembre, perché come da tradizione a luglio e agosto a Brindisi ci pensa il mare. Secondo quotidianodipuglia.it