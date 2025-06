Marche dall’alluvione alla sicurezza del territorio

Dall’alluvione alla sicurezza del territorio: un impegno concreto per proteggere comunità e ambiente. Questo pomeriggio, presso il Parlamentino di Palazzo Li Madou ad Ancona, si è svolto il convegno ‘Dall’alluvione alla sicurezza idraulica’, dedicato ai progressi negli studi sulla Vallata del Misa. Un’importante occasione per fare il punto sui risultati ottenuti in due anni di lavoro, contribuendo a costruire un futuro più sicuro e resiliente per tutti.

Verso un futuro e un territorio più sicuro. Con questo preciso impegno si è svolto questo pomeriggio, presso il Parlamentino di Palazzo Li Madou ad Ancona, il convegno tecnico-scientifico ‘ Dall’alluvione alla sicurezza idraulica ‘, dedicato alla presentazione degli studi idraulici sulla Vallata del Misa. Un’occasione per fare il punto sul lavoro svolto nei due anni successivi alla devastante alluvione del 15 settembre 2022, grazie al contributo congiunto di Fondazione CIMA (Centro Internazionale in Monitoraggio Ambientale), UNIVPM (Università Politecnica delle Marche) e UNICAM (Università di Camerino), con il coordinamento dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale (AUBAC). 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Marche, dall’alluvione alla sicurezza del territorio

In questa notizia si parla di: alluvione - marche - sicurezza - territorio

Alluvione Emilia Romagna, Toscana e Marche: audizione di Curcio - Il 22 maggio, a Roma, si è tenuta un'audizione della Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico, incentrata sull'alluvione che ha colpito Emilia-Romagna, Toscana e Marche.

Presentati gli studi sulla Vallata del Misa: dalla tragedia dell’alluvione alla sicurezza idraulica Vai su X

Rocco Gravina confermato Responsabile CISL di Macerata Civitanova Marche! Inizia un nuovo mandato di 4 anni all’insegna dell’impegno, della responsabilità e di nuove sfide da affrontare insieme. Una guida solida per un territorio che guarda al futuro con Vai su Facebook

Alluvione Misa, “entro quattro anni territorio in sicurezza” – VIDEO; Alluvione 2024: esteso lo stato di emergenza in ulteriori territori e nuovi interventi sul torrente Aspio; Ponte Garibaldi, controricorso del comitato Tra due fiumi: «Avanti con la messa in sicurezza.

Alluvione, Aguzzi 'lavoriamo per la sicurezza definitiva' - "Noi non solo abbiamo ripristinato il territorio dopo i danno, ma lavoriamo per la messa in sicurezza definitiva dei luoghi". Come scrive ansa.it

Alluvione, studi atenei per messa in sicurezza a lungo termine - Il sapere delle università e dei tecnici a servizio della messa in sicurezza dei territori post alluvione. Segnala msn.com