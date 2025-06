Marche approvata pdl su politiche industriali

Le Marche si preparano a una svolta significativa con l’approvazione della nuova proposta di legge su politiche industriali, un piano ambizioso di 21 articoli che definisce la strategia futura per rilanciare e modernizzare il sistema economico regionale. Questa iniziativa, approvata dalla Giunta, rappresenta un passo fondamentale verso un orizzonte più competitivo e sostenibile, ponendo le basi per un rilancio che coinvolgerà risorse europee, nazionali e locali, orientando le politiche verso un’economia più forte e resiliente.

Una proposta di legge di 21 articoli per delineare la nuova strategia della Regione Marche per il rilancio e la modernizzazione del sistema industriale. È stata approvata dalla Giunta per fornire un quadro organico e coerente all’intera politica industriale dell’economia marchigiana. Il rilancio . Di carattere programmatorio, stabilisce il quadro di riferimento entro cui attivare strumenti e misure utilizzando risorse europee, nazionali e regionali. Si fonda su alcune direttrici strategiche fondamentali. La prima riguarda il rilancio degli investimenti, condizione necessaria per ricostruire una base industriale solida, creare occupazione e generare nuove traiettorie di sviluppo. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Marche, approvata pdl su politiche industriali

