Marca - Per Rafa Marin al Villarreal è solo questione di giorni

Il trasferimento di Rafa Marín al Villarreal è ormai alle porte, con i dettagli dell’accordo che stanno per essere finalizzati. Secondo Marca, tutto fa pensare che il giocatore possa vestire presto la maglia giallo blu, portando nuova linfa alla squadra e alimentando le speranze dei tifosi. È solo una questione di tempo: l’attesa sta per finire, e il futuro di Marín si svela a portata di mano.

L'acquisto di Rafa Marín da parte del Villarreal sarebbe questione di giorni, se non addirittura di ore, secondo quanto riferisce Marca. Il club iberico e il Napoli starebbero già definendo gli ultimi dettagli di un accordo che, salvo imprevisti, dovrebbe concludersi con un prestito oneroso con.

