Marc Marquez | Mi aspetto Bagnaia competitivo la stagione è ancora lunga e può succedere di tutto

Il Gran Premio d’Italia 2025 al Mugello si annuncia come uno spettacolo imperdibile, con Marc Marquez pronto a sorprendere e Bagnaia determinato a confermarsi protagonista. Dopo un intenso weekend ad Aragon, i campioni si sfideranno in una corsa che potrebbe riscrivere le sorti del campionato. La stagione è ancora lunga e tutto può succedere: l’adrenalina è alle stelle, e il duello tra passato e futuro sta per infiammare il circuito.

Si è aperto oggi con la conferenza stampa piloti il Gran Premio d’Italia 2025, valido come nono appuntamento del Motomondiale. Dopo il weekend di Aragon, dominato da Marc Marquez, i piloti si affronteranno sullo storico circuito del Mugello, per cercare di conquistare il GP d’Italia, vinto da Francesco Bagnaia nelle ultime tre edizioni. Il centauro azzurro, dopo le ultime prestazioni, ha un distacco di 93 lunghezze dalla testa della classifica piloti, guidata dal suo compagno di squadra. Bagnaia potrà sfruttare il GP di casa per riaccorciare nel Mondiale, sempre più preda di Marc Marquez. Le prossime due gare consecutive potrebbero essere decisive per la classifica piloti e lo spagnolo conosce l’importanza di fare punti anche in piste dove non parte favorito. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Marc Marquez: “Mi aspetto Bagnaia competitivo, la stagione è ancora lunga e può succedere di tutto”

In questa notizia si parla di: bagnaia - marc - marquez - aspetto

MotoGP, a Silverstone Marc Marquez allungherà ancora? Senza il miglior Bagnaia, c’è poca storia… - La MotoGP torna a Silverstone domenica 25 maggio per il Gran Premio di Gran Bretagna, anticipato rispetto alle recenti tradizioni estive.

MotoGp al Mugello: Bagnaia spera, Marc Marquez incrocia le dita Vai su X

Marc Marquez bores everyone, gets bored, and wins. Alex can do nothing but celebrate with him. Bagnaia squares the circle thanks to a disc Vai su Facebook

Marc Marquez sta distruggendo Bagnaia, non è minimamente vicino a batterlo”; Marquez: “Io e Bagnaia abbiamo strategie diverse, sia sportive che personali”; MotoGP, Marc Marquez non si emoziona: Non è cambiato nulla, è sempre lo stesso. Per me Pecco Bagnaia è colui che ha lo status di esperto nel box Ducati.

Marc Marquez punta a vincere anche in casa di Pecco Bagnaia - “Sarà una settimana impegnativa, anche a livello di eventi, ma possiamo fare bene. Si legge su msn.com

MotoGp al Mugello: Bagnaia spera, Marc Marquez incrocia le dita - Pecco ha vinto le ultime tre edizioni, lo spagnolo è caduto cinque volte sul circuito toscano. Lo riporta repubblica.it