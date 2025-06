Maratona live per Don Giusto a Cantù da Ricky Gianco a Bobo Rondelli

Unisciti a noi in questa emozionante maratona live dedicata a Don Giusto Della Valle, un'intera giornata di musica, solidarietà e speranza. Da Ricky Gianco a Bobo Rondelli, passando per le tante associazioni del canturino, celebriamo i progetti e i valori che uniscono la comunità. Non perderti questa straordinaria occasione di fare del bene: insieme possiamo fare la differenza, sostenendo chi ha bisogno e festeggiando il ritorno alla solidarietà.

Un’intera giornata dedicata ai progetti di Don Giusto Della Valle organizzata dalle associazioni del canturino Sos Emergenza Ucraina, Aido Cantù, Associazione Pop, Le Sfogliatelle, Progetto Korosten, Amici parco del bersagliere e Pomodori music insieme agli Eagles che festeggiano il ritorno in. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Maratona live per Don Giusto a Cantù, da Ricky Gianco a Bobo Rondelli

