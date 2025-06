Maradona Jr | Pronto per nuovi orizzonti Napoli vedrei bene Nunez in coppia con Lukaku

Diego Maradona Jr si prepara a tornare nel cuore di Napoli, pronto a scrivere un nuovo capitolo nel mondo del calcio. Dopo un’esperienza intensa a Tenerife, il figlio del Pibe de Oro guarda avanti con entusiasmo, proponendo anche suggestioni di mercato come Nunez in coppia con Lukaku. La passione e l’amore per la squadra partenopea sono sempre vivi: il suo cuore batte ancora forte per il Napoli e...

D iego Maradona Jr a “Napoli Magazine”: “Grazie Ibarra, ora torno a Napoli e sono pronto ad allenare una nuova squadra, vedrei bene Nunez in coppia con Lukaku”. Diego Armando Maradona Jr ha rilasciato un’intervista a “Napoli Magazine.Com. Queste le sue parole sul Napoli e sul suo futuro: Si è chiusa l’esperienza da allenatore a Tenerife, da settembre a maggio una cavalcata entusiasmante.. “L’esperienza all’Ibarra è stata meravigliosa, la porterò sempre nel mio cuore. Calcisticamente abbiamo raggiunto un obiettivo meraviglioso, riuscendo in un’impresa stellare, portando la squadra dal quart’ultimo posto al quarto posto, giocando i play off ed arrivando in semifinale. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Maradona Jr: ”Pronto per nuovi orizzonti. Napoli, vedrei bene Nunez in coppia con Lukaku”

Maradona Jr: "Lascio Tenerife e torno a Napoli. Pronto ad allenare una nuova squadra" - Diego Armando Maradona Junior è stato protagonista di un'ottima stagione sulla panchina dell'Ibarra sfiorando la promozione, il tecnico napoletano ora è pronto a vivere una nuova esperienza così come ... msn.com scrive

