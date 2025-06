Mantova, il Dna risolve un giallo del 2007. Aspirante rapinatore denunciato dopo 18 anni.

Diciotto anni dopo un tentativo di rapina avvenuto a Mantova, il DNA ha riacceso le speranze di giustizia. Grazie alle moderne tecnologie forensi, i carabinieri sono riusciti a identificare e denunciare l'aspirante rapinatore, dimostrando che il passato può tornare a galla anche dopo molti anni. Questa vicenda conferma come l'innovazione possa fare la differenza, restituendo verità e giustizia a chi ne ha bisogno.

Mantova, 19 giugno 2025 – Diciotto anni fa aveva cercato di rapinare una banca, fallendo. L’aveva comunque fatta franca e forse ormai a quell’episodio non pensava più. Non così i carabinieri, che grazie al match tra il Dna trovato sugli oggetti rinvenuti nelle vicinanze della filiale e un profilo presente nella banche dati, hanno dato un volto all’aspirante rapinatore e lo hanno denunciato. Il 12 luglio 2007 alle 11.30 alla Banca Agricola Mantovana, agenzia numero 101 di Mantova, in viale Gorizia 20B, era entrato un soggetto maschile, con una tuta bianca e un cappellino. Dopo aver superato l’ingresso, s i era celato il viso con un passamontagna. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it