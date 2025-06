Manifattura nel primo trimestre ancora in diminuzione la produzione piacentina -8,1%

Nel primo trimestre del 2024, la produzione manifatturiera di Piacenza ha registrato un calo dell’8,1%, segnando una frenata più marcata rispetto al trimestre precedente. Questo trend negativo evidenzia le difficoltà del settore, che si trova a dover affrontare sfide significative nel mantenere la crescita e la competitività. Analizziamo i fattori alla base di questa contrazione e le prospettive future per la manifattura piacentina.

Nel primo trimestre dell’anno è risultata ancora in calo la produzione della manifattura piacentina. Una diminuzione dell’8,1% rispetto allo stesso periodo del 2024, «dato negativo che si è rivelato più pesante rispetto al -0,7% del trimestre precedente e largamente al di sopra della flessione. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Manifattura, nel primo trimestre ancora in diminuzione la produzione piacentina (-8,1%)

