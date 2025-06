Mangia su Gattuso CT | Una scelta che sfida i mali del calcio italiano

Devis Mangia, ai microfoni di TMW, riflette sulla sfida che Gattuso rappresenta per il calcio italiano, affrontando conpassione e determinazione le difficoltà del settore. La sua analisi mette in evidenza come questa scelta possa rivoluzionare il panorama calcistico nazionale, offrendo nuove speranze e un'energia rinnovata. È un momento di svolta che potrebbe cambiare le sorti del calcio italiano, puntando su una leadership forte e appassionata.

Devis Mangia, ai microfoni di TMW, ha commentato l'addio di Spalletti dalla panchina della Nazionale e l'insediamento di Gennaro Gattuso. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Mangia su Gattuso CT: “Una scelta che sfida i mali del calcio italiano”

In questa notizia si parla di: mangia - gattuso - scelta - sfida

Si diceva che Tudor non lo considerasse importante per la sua Juventus. Invece su questo ragazzo ha fatto un lavoro straordinario. L'ha accentrato, l'ha reso più trequartista. È diventato un giocatore più decisivo. È migliorato tantissimo nella scelta dei tempi di Vai su Facebook

Gattuso sfida Commisso: “Togliamo la clausola di riservatezza. E diciamo tutto” - Affonda la prima stoccata quando saluta il nuovo tecnico e la definisce una scelta condivisa da tutta la ... fanpage.it scrive

Gattuso e l'Italia, una sfida che sa di vecchia scuola - Gennaro Gattuso , che a 47 anni si ritrova sulla panchina della Nazionale dopo il rifiuto di Claudio Ranieri , non è solo un nome: è un simbolo. Lo riporta informazione.it