manfredi e i segreti della forma excursus dedicato al pittore reggiano

‘Alberto Manfredi - La Bellezza della forma’ è il titolo della ricca retrospettiva che la galleria 13 – arte moderna e contemporanea, sita in via Roma 34b, dedica all’importante artista reggiano, visibile fino al 28 giugno. In mostra sono esposti olii e acquerelli dal 1967 al 1998, pezzi davvero unici pubblicati ed esposti nelle più importanti mostre monografiche dell’artista. Alberto Manfredi è un pittore molto caro alla galleria13, che fin dagli anni ‘70 l’ha sostenuto e operato per diffondere il suo lavoro in Italia e all’estero; e nonostante siano trascorsi molti anni da allora e siano molti gli artisti passati per la galleria, il fascino che le opere di Manfredi esercitano resta immutato e unico nel suo genere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it