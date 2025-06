Manchester City multa per i ritardi dei calci d’inizio | ma i Citienzs aspettano l’altra sentenza quella decisiva per il futuro

Il Manchester City ha ricevuto una multa di circa 800.000 sterline dalla Premier League per ripetute violazioni sui ritardi nei calci d'inizio, ma i tifosi restano in attesa di un verdetto più determinante riguardo alle accuse di violazione del Fair Play Finanziario (FFP). Mentre la squadra affronta questa sanzione, il futuro del club si gioca ancora all’orizzonte, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Il Manchester City è stato multato di circa 800.000 sterline dalla Premier League per aver violato nove volte la regola L.33, che impone la puntualità nei calci d'inizio e nelle riprese del secondo

