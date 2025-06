Mamma multata | Voglio incontrare il capo dei vigili

Una mamma di Rimini, sanzionata per aver lasciato il figlio 14enne sull’altalena del parco Pertini, ha deciso di andare oltre la multa. “Voglio incontrare il comandante dei vigili,” afferma, “per spiegare il mio punto di vista e chiarire il comportamento degli agenti.” La questione si fa più intricata: a volte, dietro una semplice multa, si celano incomprensioni e desideri di dialogo. La storia invita a riflettere sul rapporto tra cittadini e autorità.

"Sono disposta a pagare la multa. Il problema non sono certo i 64 euro della sanzione. Però mi piacerebbe avere prima un incontro con il comandante dei vigili di Rimini per poter spiegare il mio punto di vista e avere un chiarimento sul comportamento tenuto dagli agenti". Parola della mamma sanzionata dalla polizia locale per aver permesso al figlio 14enne di salire sull’altalena del parco Pertini, quando il regolamento comunale permette l’utilizzo del gioco solamente fino ai 12 anni di età. Un episodio che si è trasformato subito in un vero e proprio caso accompagnato da polemiche e tantissimi commenti sui social. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it