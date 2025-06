Mamma investita e uccisa sulle strisce davanti ai due figli piccoli | l’automobilista patteggia e torna in libertà

Una tragedia sfiorata si trasforma in una controversa vicenda giudiziaria: un automobilista patteggia una pena minima per aver investito e ucciso una madre di due piccoli, lasciando il dolore e le polemiche a cuore aperto. La vicenda, avvenuta davanti ai loro occhi innocenti, solleva ancora una volta il dibattito sulla sicurezza stradale e la giustizia. La storia di Rocio Espinoza Romero, tra dolore e speranza, ci invita a riflettere su responsabilitĂ e solidarietĂ .

Milano – Ha patteggiato 2 anni e 4 mesi il 24enne che l'11 dicembre scorso, alla guida di un tir in viale Renato Serra a Milano, ha travolto e ucciso, mentre attraversava sulle strisce pedonali, Rocio Espinoza Romero, 34 anni, davanti ai suoi due bimbi di un anno e mezzo che erano sul passeggino e che si sono salvati, così come la nonna che era con loro. I rilievi della polizia locale in via Serra dove una donna peruviana di 34 anni che stava attraversando la strada con i suoi gemellini di un anno, è morta travolta da un camion, Milano, 11 dicembre 2024. ANSADAVIDE CANELLA La gup di Milano Maria Idria Gurgo di Castelmenardo, infatti, ha ratificato oggi il patteggiamento per il giovane, Francesco Monteleone, difeso dagli avvocati Mario Mongelli e Guido Contestabile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Mamma investita e uccisa sulle strisce davanti ai due figli piccoli: l’automobilista patteggia e torna in libertĂ

