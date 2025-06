Mamma e figlia di tre mesi giù dal balcone quattro indagati per la morte della piccola Elisa

Un dramma familiare che scuote la comunità, con quattro indagati coinvolti nel tragico decesso di Elisa, una neonata di soli tre mesi. La mamma, ancora sotto shock e in ospedale, si trova ora al centro di un'inchiesta per omicidio volontario, dopo aver ricevuto l’avviso di garanzia proprio mentre affrontava le sue ferite. La tristezza si mescola alla speranza di fare piena luce su questa tragedia.

