Maltrattamenti sui bimbi dell' asilo nido negato patteggiamento a tre anni | Troppo poco

La richiesta di patteggiamento di tre anni avanzata dalla maestra d'asilo nido arrestata ad aprile 2024 per maltrattamenti aggravati su una decina di bambini di appena un anno è stata respinta dal Gip di Milano, Domenico Santoro. Una decisione che solleva molte riflessioni sulla severità delle pene e sulla tutela dei più vulnerabili, sottolineando l'importanza di garantire un ambiente sicuro e protetto per i nostri piccoli.

