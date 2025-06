Maltrattamenti su persone disabili otto arresti in Piemonte | contestata anche la violenza sessuale – Video

Una triste vicenda scuote il Piemonte: otto persone sono state arrestate per gravi maltrattamenti e violenza sessuale su individui con disabilità intellettive. Le indagini, condotte dai Carabinieri del Nas, hanno portato alla luce un quadro inquietante di abusi in una Comunità gestita da una cooperativa. Questa vicenda solleva importanti domande sulla tutela delle persone più vulnerabili e sull’efficacia dei controlli nel settore socio-sanitario.

Per maltrattamenti su persone con gravi disabilità intellettive e cognitive, ospiti di una Comunità nel Pinerolese e facente capo ad una Cooperativa che gestisce molteplici strutture in Piemonte e in Lombardia, i carabinieri del Nas hanno eseguito otto ordini di custodia cautelare nei confronti di sette operatori socio-sanitari e di uno psicoterapeuta. Sono anche state fatte sei perquisizioni domiciliari. A carico di uno di loro – si legge in una nota – "sono stati raccolti gravi indizi che lo ritengono responsabile anche di violenza sessuale nei confronti di un ospite disabile, consistenti in toccamenti e palpeggiamenti delle parti intime".

Violenza sessuale e maltrattamenti su persone disabili in comunità: arrestati sette educatori e uno psicoterapeuta

