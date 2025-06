Maltrattamenti su disabili otto arresti in Piemonte

Una triste realtà emergente nel Piemonte: otto arresti tra i carabinieri del NAS nel Pinerolese per maltrattamenti e abusi su disabili. Tra accuse di violenza sessuale e abusi emotivi, questa vicenda scuote la coscienza collettiva e solleva un forte richiamo all’attenzione e alla tutela delle persone più vulnerabili. È essenziale fare luce e garantire che giustizia sia fatta, affinché tali episodi non si ripetano mai più.

I carabinieri del NAS hanno arrestato otto operatori di una comunità del Pinerolese per abusi su disabili. Uno è accusato anche di violenza sessuale su un ospite. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Maltrattamenti su disabili, otto arresti in Piemonte

Maltrattamenti su disabili, otto arresti in Piemonte - Per gravi maltrattamenti su persone con gravi disabilità intellettive e cognitive, ospiti di una Comunità nel Pinerolese e facente capo ad una Cooperativa che gestisce molteplici strutture in Piemonte ... Secondo ansa.it

