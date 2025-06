Maltratta l' anziana madre per futili motivi | arrestato

Una scena di inaudita crudeltà scuote la comunità di Signa: un uomo di 52 anni ha maltrattato e segregato la madre convivente, agendo con estrema violenza e senza motivi validi. L'intervento tempestivo dei carabinieri ha portato all'arresto in flagranza, segnando un passo importante nella lotta contro la violenza familiare. La tutela delle persone più vulnerabili deve sempre essere al primo posto, e questa vicenda ci ricorda quanto sia fondamentale intervenire prontamente.

